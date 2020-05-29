Белгород, 29 мая 2020, 18:27 — REGNUM Массовое тестирование на антитела к коронавирусу проведут среди жителей Белгородской области. Власти планируют начать исследования в июле-августе 2020 года. Об этом на брифинге 29 мая рассказала заместитель губернатора области Наталия Зубарева.
По словам вице-губернатора, Белгородская область, скорее всего, будет включена в пул регионов, где начнут масштабное тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Исследования на популяционный иммунитет будут проводиться в нескольких регионах России. Специалистам это поможет понять, на каком «уровне находится иммунная система населения, насколько она защищает человека от вирусной инфекции и позволит выстроить стратегию работу отрасли здравоохранения дальше».
В Белгородской области на 29 мая из 2140 выявленных носителей коронавируса 752 человека выздоровели, 18 скончались.