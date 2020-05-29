Новато, США, , 18:25 — REGNUM Компания 2K Games пообещала исправить ошибку в обновлённых версиях Mafia II и Mafia III. Об этом сообщалось 28 мая на странице игры в Twitter.

https://twitter.com/mafiagame/status/1266084105784971264

Разработчики отметили, что они в курсе многочисленных проблем и ошибок и, что они постараются исправить их «так быстро, как это возможно». Помимо этого, представители 2K поблагодарили всех фанатов игр за предоставленную обратную связь.

Напомним, в мае 2020 года компания 2K Games выпустила обновлённые версии игр Mafia II и Mafia III. Выход ремейка первой части ожидается в конце августа.

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