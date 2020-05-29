Веллингтон, , 18:19 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры-головоломки Poly Bridge 2. Его опубликовали 28 мая на YouTube-канале студии Dry Cactus.

В Poly Bridge 2 игрокам предстоит строить мосты, чтобы переправить автомобиль через реку. На каждом уровне условия этого задания будут меняться, создавая всё новые сложности.

Релиз Poly Bridge 2 уже состоялся. Игра доступна только на PC, в магазинах Steam и Epic Games Store.

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