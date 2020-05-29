Брянск, 29 мая 2020, 18:19 — REGNUM О недопустимости эмоционального преимущества взрослых над детьми высказалась 29 мая в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина. Так омбудсмен прокомментировала инцидент на детской площадке в одном из микрорайонов Брянска, где владельцы собак заставили школьников забраться на стол, чтобы животные могли побегать по детской площадке.
Инна Мухина подчеркнула, что при осуществлении своих прав и свобод ни в коей мере граждане не должны нарушать права других лиц. И тем более, когда речь идёт о детях.
Требования федерального законодательства предусматривают различную ответственность за подобные правонарушения, напомнила Инна Мухина. При этом родителям не стоит забывать, что в регионе введён режим повышенной готовности, а значит действуют ограничительные меры на прогулки.
Детский омбудсмен также пояснила, что родители вправе как законные представители обратиться в органы полиции и в судебном порядке разобрать эту ситуацию.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, брянская полиция уже начала проверку по факту инцидента на детской площадке.
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