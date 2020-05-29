Брянск, , 18:19 — REGNUM О недопустимости эмоционального преимущества взрослых над детьми высказалась 29 мая в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина. Так омбудсмен прокомментировала инцидент на детской площадке в одном из микрорайонов Брянска, где владельцы собак заставили школьников забраться на стол, чтобы животные могли побегать по детской площадке.

Инна Мухина подчеркнула, что при осуществлении своих прав и свобод ни в коей мере граждане не должны нарушать права других лиц. И тем более, когда речь идёт о детях.

«Я смотрела это видео. Хочу обратить внимание, что взрослые люди, конечно, не должны пользоваться эмоциональным преимуществом и публично пренебрегать правами детей. А также напомню, что с учётом действующего законодательства при выгуле домашних животных необходимо исключать возможность неконтролируемого передвижения животных. В том числе запрет накладывается на дворы многоквартирных домов, на детские и спортивные площадки, что было в данном случае применено. Полагаю, что подобные действия в отношении детей конечно недопустимы, безнравственны и заслуживают самой негативной общественной оценки», — сказала собеседник агентства.

Требования федерального законодательства предусматривают различную ответственность за подобные правонарушения, напомнила Инна Мухина. При этом родителям не стоит забывать, что в регионе введён режим повышенной готовности, а значит действуют ограничительные меры на прогулки.

«И хочу отметить, что в силу нашей эпидемиологической ситуации хотелось бы напомнить родителям, что они должны быть более бдительны и не оставлять детей одних без присмотра в общественных местах. Здесь, конечно, и родительский недосмотр имеет место быть. Необходимо быть взаимовежливыми, внимательными, особенно по отношению к детям, не забывать о нравственных нормах и правилах поведения в обществе», — отметила уполномоченный по правам ребёнка.

Детский омбудсмен также пояснила, что родители вправе как законные представители обратиться в органы полиции и в судебном порядке разобрать эту ситуацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, брянская полиция уже начала проверку по факту инцидента на детской площадке.

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