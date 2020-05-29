Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Власти Ленинградской области расширили перечень мест, где смогут приступить к общественным работам жители, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса. Теперь, помимо дорожного хозяйства, безработных ждут на предприятиях из других сфер. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Постановление об утверждении порядка предоставления субсидий работодателям для организации общественных работ подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теперь общественные работы в регионе будут проводиться в сферах экологии, создания интерактивных карт и маршрутов, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, озеленения и благоустройства территорий, общественно-культурных мероприятий, ухода за пожилыми людьми, обслуживания пассажирского транспорта, строительства, оздоровления и отдыха детей и других.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, принять участие в общественных работах смогут совершеннолетние жители области с постоянной или временной регистрацией в регионе, потерявшие доход. Оплата составит 24 260 рублей в месяц (два МРОТ).

При этом безработные, которые работали в течение года перед обращением на биржу труда, сохранят пособие по безработице. Продлятся общественные работы до конца августа. Получить информацию о вакансиях можно в Центре занятости населения любого района области.

«Субсидии на проведение общественных работ могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и негосударственные некоммерческие организации. Исключение — государственные и муниципальные учреждения», — отметили в областной администрации.

Работодатели, желающие организовать общественные работы на базе своего предприятия, могут подать заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидий в любой филиал Центра занятости населения или в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области.

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