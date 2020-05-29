Москва, , 18:08 — REGNUM Очный формат выпускного вечера допустим в тех российских регионах, которые вышли «на третий этап снятия ограничений», введённых из-за пандемии, сообщили 29 мая в пресс-службе Минпросвещения.

Ведомство порекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвящённые выпускникам школ 2019/20 учебного года. Отмечается, что главное мероприятие этого дня — это общефедеральный «Выпускной вечер».

Большинство мероприятий министерство рекомендует провести в онлайн-формате — по эпидемиологическим причинам.

«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что проведение очных выпускных будет возможно, когда выпускники сдадут ЕГЭ.

Комментируя предстоящие события, российский министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нужно сохранить традицию выпускного бала, который «объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов».

Однако нужно учитывать риск заражения коронавирусом, добавил министр.

Кравцов «И сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате».

Напомним, по данным Минпросвещения, в этом году в России 11-е классы оканчивают в порядка 700 тысяч школьников.

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