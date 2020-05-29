Мурманск, , 18:04 — REGNUM В Мурманской области снижается число бессимптомных случаев COVID-19. Об этом на брифинге завила глава регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если раньше 90% случае заболевания были бессимптомными, то сегодня этот показатель — 60−65%. Выросла доля заболеваемости с признаками ОРВИ и пневмонией», — заявила Лукичева.

По ее словам, эти данные связаны с тем, что северяне поздно обращаются за медпомощью — на 3−4 сутки от появления симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с начала эпидемии зарегистрированы 3136 случаев заражения коронавирусом. 1886 пациентов выздоровели, семь — скончались.