Йошкар-Ола, , 18:02 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Республика выходит на первый этап смягчения ограничений, сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, жителям разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, но при наличии защиты для органов дыхания. Заниматься вместе сразу могут не более двух человек, соблюдая дистанцию не менее пяти метров. Также разрешены прогулки в группах не более двух человек.

Кроме того, можно посещать религиозные организации площадью не более 400 кв. метров с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человека на 4 кв. метра), в храмах площадью более 400 кв. метров — при численности находящихся внутри храма до 100 человек. Помещения должны при этом регулярно проветриваться, дезинфицироваться, воздух должен быть обеззаражен.

При этом проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено до 21 июня. Исключения составляют мероприятия, связанные с подготовкой выборов и референдумов, а также Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Нововведения вступают в силу с 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, могут возобновить работу объекты торговли непродовольственными товарами, площадь которых не превышает 400 кв метров. У таких точек должен быть отдельный вход, при этом в торговом зале не должно находиться больше одного человек на 4 кв метров.

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