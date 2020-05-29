Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В Международный день защиты детей музыканты со всего мира вместе со Светланой Сургановой отыграют пятичасовой музыкальный марафон, чтобы помочь детям петербургского коллеги.

Пятичасовой музыкальный марафон начнется в Петербурге 1 июня в 14:00. Физически музыканты будут находиться на площадке, которую предоставила Светлана Сурганова — в арт-пространстве «Пушкин Рядом». Также певица поделилась и своей виртуальной площадкой, выступления можно будет смотреть на её официальной странице в Instagram.

«Начнет марафон виолончелист Мариинского театра, продолжат музыканты «Оркестра 1703», оркестра «Таврический», оркестра Филармонии, Михаиловского театра. Виртуально к марафону подключатся музыканты из Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Чили. Всего более двух десятков музыкантов будут играть в этот день», — рассказали организаторы концерта.

Музыканты объединились, чтобы поддержать детей своих коллег и друзей — известного Петербургского виолончелиста Игоря Ботвина и скрипачки Екатерины Шмелевой. Двоим из их троих сыновей музыкантов поставлен диагноз — адренолейкодистрофия. Дорогостоящее лечение не по карману музыкантам, поэтому семье Игоря решили помочь коллеги.