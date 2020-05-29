Ульяновск, , 17:56 — REGNUM В Ульяновской области тесты на коронавирус дали положительный результат ещё у 98 человек. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства на 29 мая (12:43 по местному времени), в Ульяновской области выздоровели 634 пациента с COVID-19, общее число случаев заболевания заражения коронавирусом достигло 2369, в том числе за последние сутки зарегистрировано 98 случаев.

Отметим, что тестирование в регионах носит предварительный характер, результаты должны подтвердить или опровергнуть в федеральной лаборатории.

Больше всего заражённых выявлено в Ульяновске — 1125 человек. Из районов антилидерство сохраняет Карсунский район, где выявлено 264 человека с коронавирусом. Далее идут Димитровграде (122 случая), Барышский район (121 случай) и Николаевский район (77 случаев).

В результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались восемь человек.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области напоминают о соблюдении особых мер предосторожности, в том числе воздержании от выходов на улицу, пациентам с хроническими заболеваниями и жителям преклонного возраста. В случае появления симптомов заболевания (температуры, сухого кашля и затруднённого дыхания) необходимо вызвать врача на дом.

Отметим, что меры по предупреждению распространения коронавируса сохраняются в Ульяновской области до 14 июня. По данным властей, всего составлено 1392 административных протокола, в том числе 1328 — за невыполнение правил поведения. Наложено 32 взыскания в виде штрафов, вынесено 51 предупреждение.