Далматово, Курганская область, , 17:53 — REGNUM В Курганской области распространяется по социальным сетям ложная информация о массовом заражении коронавирусом в городе Далматово во время поминок. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По курганским пабликам гуляет фейк, якобы 70 человек на поминках в далматовском кафе контактировали с заражённой женщиной, и все они отправлены на карантин.

«По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области в Далматово и в Далматовском районе последний случай новой коронавирусной инфекции был зарегистрирован 23 мая. Новых случаев заболевания нет», — заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Далматово, как и по всему Зауралью, предприятия общепита остаются закрытыми.

В региональном оперативном штабе напомнили о крупных штрафах за ложную информацию о коронавирусе, а также про уголовную ответственность за фейки.