Далматово, Курганская область, 29 мая 2020, 17:53 — REGNUM В Курганской области распространяется по социальным сетям ложная информация о массовом заражении коронавирусом в городе Далматово во время поминок. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По курганским пабликам гуляет фейк, якобы 70 человек на поминках в далматовском кафе контактировали с заражённой женщиной, и все они отправлены на карантин.
Кроме того, в Далматово, как и по всему Зауралью, предприятия общепита остаются закрытыми.
В региональном оперативном штабе напомнили о крупных штрафах за ложную информацию о коронавирусе, а также про уголовную ответственность за фейки.