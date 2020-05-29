Челябинск, , 17:51 — REGNUM В Челябинской области бывший глава «Пластовского лесничества» признан виновным в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, он получил через посредника взятку в сумме 100 тыс. рубле. Взамен от него ожидали помощи с заключением договора купли-продажи древесины, которая находится на участке площадью 3,4 га, объёмом 634 кубических метра.

Вину в преступлении гражданин не признал. Суд назначил ему штраф 500 тыс. рублей и лишил на два года права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, и руководящие должности в гос. и муниципальных учреждениях.