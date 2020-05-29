Архангельск, , 17:48 — REGNUM В Архангельской области побит очередной рекорд — за сутки выявлено 158 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых пациентов 85 — из Северодвинска, из них 42 — сотрудники оборонных предприятий. 56 новых случаев выявлено в Архангельске, шесть — в Приморском районе, пять в — Холмогорском. По три новых случая подтверждены в Новодвинске и Вельском районе.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1842 официально подтвержденных случаев заражения, 522 пациента уже выписаны. Официально COVID-19 стал причиной гибели трех архангельских пациентов, однако причины еще нескольких летальных исходов пациентов с коронавирусом до сих пор не установлены.