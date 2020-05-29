Москва, , 17:39 — REGNUM Страховой номер индивидуального лицевого счёта можно будет получить в удалённом режиме по интернету. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24»

«Мы сейчас все-таки приняли для себя решение, что подготовим на едином портале государственных услуг и в личном кабинете Пенсионного фонда такую услугу, как получение СНИЛСа автоматически, то есть в удаленном доступе, но для этого потребуется доработать наши информационные системы», — сказал Топилин.

По его словам, в последнее время ребёнку, достигшему возраста 16 лет, СНИЛС присваивается в автоматическом режиме.