Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Поликлиники Петербурга испытывают самый ощутимый кадровый голод из всех медучреждений города. Об этом сообщили 29 мая в Смольном.

«Самая большая потребность в кадрах по-прежнему ощущается в амбулаторно-поликлиническом звене. Прежде всего город испытывает дефицит медицинских сестер, причем самой разной специализации — процедурная, операционная и палатная медсестра. Требуются врачи-терапевты и врачи-педиатры», — заявляют в городской администрации.

Кроме того, в крупных больницах тоже не хватает кадров: врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов. Также открыты вакансии для водителей и уборщиков.

При этом, утверждают власти, «острой нехватки» медперсонала в связи с пандемией коронавируса город не испытывает.

«В настоящее время проблема дефицита медицинских работников в стационарах, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию, не стоит остро. У нас есть крупные учреждения, в которых либо вообще нет вакансий, либо количество вакансий совсем невелико», — заявила 29 мая заместитель главы комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

При этом три дня назад, 26 мая, Смольный оповещал, что во всех медучреждениях Петербурга вместе набирается 3 тысячи вакансий для медиков и обслуживающего персонала. Параллельно глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 академик Евгений Шляхто заявлял, что с начала пандемии в Петербурге заболели более трех тысяч медиков. Проблему нехватки кадров собирались решать на онлайн-ярмарке вакансий в сфере здравоохранения, которая состоялась в Петербурге 28 и 29 мая.

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Но в итоге вместо 3 тысяч работодатели разместили на портале только 859 вакансий для трудоустройства и прохождения практики в медицинских учреждениях.

По словам Гранатович, ярмарка проводилась «с прицелом на будущее». «Эпидемия коронавирусной инфекции закончится, а персонал, как мы надеемся, останется работать», — заметила чиновница.

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