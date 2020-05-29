Екатеринбург, 29 мая 2020, 17:29 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проведут проверку по факту давки в магазине «Галамарт». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Проверка начата прокуратурой Ленинского района города. Её работники уже выехали в магазин, чтобы уточнить сведения об инциденте.
«Они проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию торговли», — сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, давка произошла во время распродажи кастрюль, которых оказалось ограниченное количество. Покупательницы не соблюдали рекомендуемую дистанцию.
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