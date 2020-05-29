Касли, Челябинская область, 29 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Каслинском муниципальном районе Челябинской области завели уголовное дело по факту превышения чиновником должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, в 2019 году одно из должностных лиц районного комитета по управлению имуществом закупало для сирот и детей, которые лишились попечения родителей, жильё. Оплата шла из средств местного бюджета. И квартиры были приобретены по заведомо завышенной стоимости.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас идёт расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.