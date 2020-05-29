Москва, , 17:18 — REGNUM Храмы, мечети, синагоги и другие религиозные учреждения будут возобновлять свою работу в России в три этапа, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом 29 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ с соответствующими рекомендациями.

На всех трёх этапах рекомендовано ограничить присутствие на богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях, лиц старше 65 лет. На всех этапах обязательно ношение маски, для священнослужителей обязательно ношение маски при таинстве исповеди. Остаётся обязательной и дистанция между людьми не менее 1,5 метров на территории любых религиозных организаций, а также обязательное проветривание, дезинфекция помещений и обработка рук антисептиками.

На первом этапе в храмах допускается присутствие людей на богослужениях в храмах площадью менее 400 кв метров из расчёта 4 кв. метра на человека, в храмах площадью более 400 кв. метров допускается присутствие не более 100 человек. При этом те, кто не попал в храм, могут находиться на прихрамовой территории с обязательным соблюдении дистанции. На втором этапе допускается не более одного человека на 4 кв. метра для храмов менее 800 кв. метров и до 200 человек для храмов свыше 800 кв. метров. На третьем этапе ограничение на число прихожан в храме снимается.

При определении площади храма исключаются места, недоступные для посетителей. Допускается совершение в храмах отпеваний, крестин и других треб при ограниченном присутствии людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился о введении ответственности для священнослужителей за несоблюдение мер по предупреждению распространения коронавируса.

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