Смоленск, , 17:16 — REGNUM Предоставление услуг салонами красоты и парикмахерскими запрещено в Смоленской области до 15 июня. Соответствующие изменения в Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Алексей Островский 29 июня.

Глава региона продлил действующие ограничения в регионе и ввёл новые, решение принято на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области.

«До 15 июня (включительно) также приостанавливается работа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, основным (дополнительным) видом деятельности которых является деятельность по виду экономической деятельности, включенному в группу: «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», «Деятельность физкультурно-оздоровительная» (за исключением деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг)», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

В регионе по-прежнему запрещена работа заведений общественного питания, сохранены требования 14-дневной самоизоляции для граждан, прибывших из других регионов и стран, и прочие введённые ранее ограничения.