Калуга, , 18:04 — REGNUM Врио губернатора Владислав Шапша 29 мая подписал постановление правительства Калужской области, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

До 15 июня остаётся в действии масочный режим Иллюстрация ИА REGNUM

Согласно документу, в регионе будут по прежнему закрыты кафе и рестораны, за исключением тех, которые работают на вынос и доставку. Не будут до середины июня работать торговые, торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины. Одновременно продлевается срок действия ограничений для гостиниц, пансионатов, домов отдыха и санаториев, которые смогут принимать только командированных, а также пациентов, приезжающих на лечение в Медицинский радиологический научный центр имени Цыба в Обнинске, и их сопровождающих. Также до 15 июня остаётся в действии масочный режим.

Ранее власти заявили, что регион частично готов к первому этапу снятия ограничений. Однако число тестов с потвержденным коронавирусом продолжает расти каждый день. В настоящее время всего в регионе выявлено 3 тыс. 834 положительных теста. 2 тыс. 439 человек находятся на лечении.

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