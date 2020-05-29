Москва, , 17:14 — REGNUM Группа компаний ФосАгро сообщила о присоединении к всероссийской акции #МыВместе. На предприятиях начат сбор средств — каждый работник может заполнить простую форму для перечисления и поддержать кампанию посильным взносом.

«Пандемия вынудила нас самоизолироваться, соблюдать социальную дистанцию, но не смогла разобщить нас духовно, — с такими словами выступил в своем видеообращении генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. — Поэтому я призываю весь наш трудовой коллектив, а нас более 17 тысяч человек — горняки и химики, железнодорожники, сбытовики, строители и офисные работники из 25 российских областей — присоединиться к этой акции».

Ранее с инициативой поддержать акцию #МыВместе выступили волонтеры-члены молодежной организации череповецкого производственного комплекса ФосАгро. Активисты также записали видеообращение и опубликовали его в соцсетях.

«Мы хотим присоединитсья к акции и пригласить вас к участию, — обратился к коллегам главный специалист по дисциплине Дирекции по персоналу и социальной политике АО «Апатит» Николай Головин. — К участию не для галочки, не для очередного пункта в списке ваших достижений, а от чистого сердца. Говорят, что тихие дела делаются тихо и без огласки. Но мы хотим, чтобы нас услышало как можно больше работников, жителей городов других регионов, чтобы наша с вами большая семья ФосАгро объединилась в этот трудный для нас момент. Если можете — помогайте».

Помощь в рамках акции #МыВместе носит целевой характер. Уже определены медицинские и социальные учреждения, которым будут направлены средства, собранные работниками компании.

В Вологодской области помощь будет адресована лечебным учреждениями — это череповецкие поликлиники №1 и №7, Череповецкая городская больница, Судская и Кадуйская районные больницы. В Ленинградской области поддержку получит Волховская межрайонная больница. В Саратовской области помощь будет адресована Балаковской районной поликлинике и организованной на ее базе ПЦР-лаборатории, а также инфекционному госпиталю, открытому на базе Балаковской городской клинической больницы. Во всех регионах присутствия компании поддержку получат волонтерские центры.

Помощь также будет адресована медицинским учреждениям регионов, в которых работают региональные компании и центры дистрибуции сети «ФосАгро-Регион», в том числе: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Тамбовской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Приморского краев, Мордовии и Татарстана.

«Вы знаете, что мы делаем все для обеспечения безопасности наших работников и членов их семей, для жителей городов, регионов присутствия, для медицинских учреждений и врачей, — также говорит в своем видеообращении Андрей Гурьев. — Мы направили уже более полутора миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, и продолжаем и будем финансировать необходимые мероприятия и дальше. Но важно и личное участие в этой борьбе каждого из нас, чувство сопричастности и ответственности за наш народ и нашу страну. И такое личное участие дает нам присоединение к акции #МыВместе. Это как в Великую Отечественную войну, 75 лет Победы которой мы сейчас отмечаем, на собранные всей страной деньги строились танковые колонны, эскадрильи самолетов и отправлялись на фронт с говорящими именами — Колхозник Ставрополья, Шахтер Кузбасса».

Акция #МыВместе организована Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-Медики», Ассоциацией волонтерских центров при поддержке Росконгресса. Она направлена на оказание адресной помощи пожилым и маломобильным граждан, обеспечение работы волонтерских центров, помощь медицинскому персоналу, обеспечение социальных и медицинских учреждений. В рамках акции запущен сбор средств на решение этих задач.

«Сейчас наше общество сплотилось и стало гораздо отзывчивее. — говорит председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук. — Каждый старается помочь в силу своих возможностей. Компании показывают пример заботы и неравнодушного отношения к своим сотрудникам и окружающим людям. Подобная поддержка — это серьезный вклад в борьбу с пандемией».

Добавим, участие в акции #МыВместе является органичным продолжением корпоративной стратегии ФосАгро по поддержке медицинских и социальных учреждений городов присутствия. Компания передавает им партии средств защиты, медицинских масок, очков и перчаток, дезинфицирующих средств. Поставляется медицинское оборудование. В частности, в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу (АКЦГБ) направлены диагностическая цифровая рентгенографическая установка и манипуляционные медицинские столики, закуплен мультиспиральный компьютерный томограф. Не так давно в АКЦГБ поступили два автомобиля скорой помощи, оборудованных ИВЛ, и пять аппаратов ИВЛ для реанимационного отделения больницы. В ближайшее время ожидаются поставки анализатора крови и дeфибрилляторов. Около 20 тысяч защитных костюмов направлено в клиники Кировска и Череповца. Потоковые тепловизоры закуплены для больниц Балакова и Череповца, также они были установлены на железнодорожном вокзале Череповца. В Балакове на базе местной поликлиники открыта ПЦР-лаборатория для проведения тестирования на COVID-19. Также ФосАгро закупила для медицинских учреждений городов присутствия компании более 65 тысяч респираторов и более 6,4 млн защитных масок, сотни облучателей-рециркуляторов, а также бесконтактные термометры, кислородные концентраторы, крупные партии дезинфицирующих средств.

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