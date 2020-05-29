Саранск, , 17:09 — REGNUM В Мордовии полностью выздоровели 777 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. За последние сутки выписан 61 человек, сообщает оперативный штаб республики.

В настоящее время в стационарах республики находятся 1419 человек, включая пациентов с диагнозом COVID-19. В реанимационных отделениях получают лечение 92 человека, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). С подтвержденным заражением коронавирусом на ИВЛ находятся трое человек.

Амбулаторно под наблюдением медиков остаются 829 человек, в обсерваторах — 49 жителей республики.

В республике 55 575 исследований на коронавирус в отношении 48 263 человек. За минувшие сутки проведено 1866 исследований биоматериала от 1608 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 29 мая выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Общее число носителей коронавируса в регионе выросло до 1820 человек.

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