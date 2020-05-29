Рязань, , 17:12 — REGNUM Производство немаркированной табачной продукции было выявлено и пресечено в двух населённых пунктах Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Из цехов и складов изъято 760 тысяч пачек сигарет и упаковочные материалы.

По предварительным данным, незаконное предприятие функционировало в течение года, а готовую продукцию сбывали в соседних регионах. Сигареты без фильтра производили в антисанитарных условиях в одном из ангаров в промзоне на окраине Рязани. Обслуживали линию восемь мигрантов, жившие на территории производства, двое из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Ещё один цех и склад размещался в арендованном ангаре в селе Чулково Скопинского района на территории амортизаторного завода. Здесь две линии также обслуживали мигранты, табак и упаковки лежали на бетонному полу. Всего полицейские изъяли более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.

«При появлении сотрудников полиции злоумышленники попытались уничтожить следы противоправной деятельности и подожгли коробки с сигаретами. Однако эта уловка не помогла — им удалось сжечь лишь часть табачных изделий. Исследование подтвердило, что на автоматизированных линиях в городе Рязани и в Скопинском районе сигаретные пачки были оклеены поддельными акцизными марками», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.