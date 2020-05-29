Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:05 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла давка в магазине «Галамарт». Происшествие зафиксировали на видео в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Давка и потасовка произошли во время распродажи кастрюль. Покупательницы были без масок, не соблюдали рекомендуемое расстояние друг меж другом. Кастрюль оказалось ограниченное количество, из-за чего и произошёл инцидент.

О жертвах и пострадавших пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно действующему в Свердловской области «режиму повышенной готовности», в магазинах необходимо соблюдать дистанцию между покупателями, а также быть в масках.

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