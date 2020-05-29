Калининград, , 17:02 — REGNUM В Калининградской области продолжают действовать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напомнили сегодня, 29 мая, в пресс-службе регионального правительства.

В целях сохранения здоровья жителям региона настоятельно рекомендуется ограничить прогулки в общественных местах.

«Доступ на променады в приморских городах на предстоящих выходных будет закрыт, сотрудники полиции будут следить за соблюдением гражданами ответственного поведения. Также, наряды ГИБДД будут дежурить на въездах в приморские города и пропускать в них только граждан, у кого есть местная прописка либо находящаяся там в собственности недвижимость, либо подтвержденный факт работы в муниципалитете с обоснованием необходимости быть там по рабочей необходимости», — отметили в ведомстве.