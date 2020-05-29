Бахчисарай, Крым, , 17:41 — REGNUM Жители Крыма Татьяна и Андрей Крыловы считают, что расследование гибели их новорожденной дочери Полины в сентябре 2017 года затягивают из-за того, что в нём замешаны местные высокопоставленные чиновники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая сообщила Татьяна Крылова.

«Судебный процесс по поводу смерти нашей дочери Полины Крыловой должен был быть возобновлён шестого мая, потом был перенесён на 21 мая. И снова не явилось пять сторон. Снова заседание перенесли более чем на месяц. По уголовным делам тишина, никто по сей день даже не отстранён. Ни после смерти ребёнка, ни после заявлений от судмедэксперта Владимира Лазарева, ни после публикаций в СМИ», — отметила женщина.

По её словам, отказываясь возбудить уголовное дело за подлог медицинской карты её погибшего ребёнка, следователь Бахчисарайского СК сослался на то, что заведующая амбулаторией не является должностным лицом, а карта развития ребёнка не является официальным документом.

«Он сделал это в точности, как главврач Бахчисарайской ЦРБ, в которой произошла трагедия, Константин Гайдарев. Он, к слову, является членом партии «Единая Россия». В это время заведующая амбулаторией Тамила Люманова, дважды подавала на меня в суд с требованиями удалить мои публикации о смерти ребёнка и выплатить ей миллион рублей, но оба раза проиграла. Я ездила на суды, а она туда не явилась ни разу! Я плакала, снова и снова пересказывая случившееся судье. А потом спрашивала следователя: скажите, давая незаконные постановления об отказе, пока они на меня в суд подают, вы уже договорились миллион между собой разделить? Или вместе с Гайдаревым?», — рассказывает Татьяна Крылова.

Помимо этого, по её словам, местная ЦРБ около года не выдавала на Бахчисарайский район обязательные направления на обследования детям. Этот факт был установлен по результатам проверки Росздравнадзора. Семья Крыловых считает, что это и стало ключевым фактором в трагической гибели их дочери. Она также рассказала, как в минздраве РК отреагировали на её обращения по поводу ответа главврача Бахчисарайской ЦРБ о том, что заведующая амбулаторией не является должностным лицом, а карта развития ребёнка не является официальным документом».

«Мне перезвонили из минздрава и сказали, что разъяснить правомерность этого ответа не могут! Причина: все материалы по нашему делу изъяты следователями. Я спросила: а причём здесь наше уголовное дело, у вас что нет правовой базы? После вздоха они ответили: «ладно, мы постараемся вам ответить». Прошла неделя, и больше, ответа не было», — добавила Татьяна Крылова.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь семьи Крыловых Полина скончалась в сентябре 2017 года. Родители ребёнка уверены, что трагедия случилась по вине местных врачей, которые вовремя не диагностировали заболевание и не оказали необходимую медицинскую помощь. Бывший заведующий бахчисарайским отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Лазарев установил, что смерть ребёнка наступила от осложнения основного заболевания, которое можно было диагностировать и лечить. Он также сообщил прессе, что начальство предложило ему переделать своё заключение, и это далеко не единственный случай попытки склонить эксперта к даче ложного заключения.

Читайте также: Крымчане пожаловались Путину на бездействие местной прокуратуры

В Крыму игнорируют семью, потерявшую ребёнка из-за врачебной халатности