Бахчисарай, Крым, 29 мая 2020, 17:41 — REGNUM Жители Крыма Татьяна и Андрей Крыловы считают, что расследование гибели их новорожденной дочери Полины в сентябре 2017 года затягивают из-за того, что в нём замешаны местные высокопоставленные чиновники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая сообщила Татьяна Крылова.
По её словам, отказываясь возбудить уголовное дело за подлог медицинской карты её погибшего ребёнка, следователь Бахчисарайского СК сослался на то, что заведующая амбулаторией не является должностным лицом, а карта развития ребёнка не является официальным документом.
Помимо этого, по её словам, местная ЦРБ около года не выдавала на Бахчисарайский район обязательные направления на обследования детям. Этот факт был установлен по результатам проверки Росздравнадзора. Семья Крыловых считает, что это и стало ключевым фактором в трагической гибели их дочери. Она также рассказала, как в минздраве РК отреагировали на её обращения по поводу ответа главврача Бахчисарайской ЦРБ о том, что заведующая амбулаторией не является должностным лицом, а карта развития ребёнка не является официальным документом».
Как сообщало ИА REGNUM, дочь семьи Крыловых Полина скончалась в сентябре 2017 года. Родители ребёнка уверены, что трагедия случилась по вине местных врачей, которые вовремя не диагностировали заболевание и не оказали необходимую медицинскую помощь. Бывший заведующий бахчисарайским отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Лазарев установил, что смерть ребёнка наступила от осложнения основного заболевания, которое можно было диагностировать и лечить. Он также сообщил прессе, что начальство предложило ему переделать своё заключение, и это далеко не единственный случай попытки склонить эксперта к даче ложного заключения.
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