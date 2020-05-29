Волгоград, 29 мая 2020, 16:52 — REGNUM Режим безопасного поведения продлён на территории Волгоградской области до 16 июня включительно. Решение принято 29 мая региональным оперативным штабом во главе с губернатором Андреем Бочаровым, сообщает пресс-служба администрации региона.
Специалисты говорят об определённой стабилизации ситуации в области. Как отметил глава региона, распространение инфекции сейчас в основном имеет очаговый характер — заражаются коронавирусом в семьях, в населённых пунктах компактного проживания определённых групп людей, а также в отдельных социальных и медицинских учреждениях.
В сутки в регионе проводят более трёх тысяч исследований на коронавирус. До 1 июня будут развёрнуты дополнительные инфекционные койки, их общее количество увеличится до четырёх тысяч.
В Волгоградской области на 29 мая подтвердили 2714 случаев заражения коронавирусом.