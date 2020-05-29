Волгоград, , 16:52 — REGNUM Режим безопасного поведения продлён на территории Волгоградской области до 16 июня включительно. Решение принято 29 мая региональным оперативным штабом во главе с губернатором Андреем Бочаровым, сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты говорят об определённой стабилизации ситуации в области. Как отметил глава региона, распространение инфекции сейчас в основном имеет очаговый характер — заражаются коронавирусом в семьях, в населённых пунктах компактного проживания определённых групп людей, а также в отдельных социальных и медицинских учреждениях.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряжённой. Учитывая это, мною были направлены предложения в оперативный штаб о продлении ограничительных мероприятий», — сказала Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева.

В сутки в регионе проводят более трёх тысяч исследований на коронавирус. До 1 июня будут развёрнуты дополнительные инфекционные койки, их общее количество увеличится до четырёх тысяч.

«Необходимо удержать распространение инфекции под контролем, в прогнозных рамках. По заключению экспертов, ближайшие две недели для Волгоградской области будут являться важными и определяющими по характеру распространения коронавирусной инфекции. В этой связи сегодня оперативным штабом принято решение о продлении режима самоизоляции на территории региона до 16 июня включительно», — отметил губернатор.

В Волгоградской области на 29 мая подтвердили 2714 случаев заражения коронавирусом.