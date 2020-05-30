Копенгаген, , 08:07 — REGNUM Дания и Норвегия снимут введенные после начала пандемии коронавирусной инфекции ограничения на передвижение между странами для туристических поездок. Однако подчеркивается, что в данное соглашение не войдет Швеция, эпидемиологическая ситуация в которой по-прежнему воспринимается неоднозначно. Об этом 29 мая сообщила шведское издание SVT Nyheter.

С 15 июня жители Дании и Норвегии смогут передвигаться между странами, отправляясь в отпуск или уезжая на выходные. Тем не менее, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подчеркивает, что заграничные поездки вовсе не означают пересечение границы, въезд на территорию соседнего государства и позабытые правила поведения в период продолжающейся пандемии.

«Туристы должны соблюдать местные правила, потому что они не будут одинаковыми», — предупредила премьер-министр.

В то же время Сульберг подтвердила, что беседы о подобном снятии ограничений ведутся и с Швецией. Так, между Сулберг и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном состоялось уже два разговора по вопросу целесообразности открытия границ.