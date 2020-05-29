Челябинск, , 16:42 — REGNUM В Челябинской области прилетевший из Армении вместе с хозяйкой щенок отправлен на карантин. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Двухмесячная собака прилетела рейсом Ереван — Екатеринбург — Новосибирск. Прибывших самолётом челябинцев отправили в обсерватор. Но с дворняжкой всё вышло иначе. Она вместе со своей хозяйкой будет на самоизоляции по месту регистрации женщины, в посёлке Кременкуль по месту прописки хозяйки.

Срок карантина не назван. Но известно, что на нём животное будет находиться до подтверждения или исключения заражения коронавирусом. Владелице собаки предписано исключить её контакты с другими животными и людьми, а в случае наличия у неё признаков ОРВИ или кишечной инфекции оперативно проинформировать госслужбу.