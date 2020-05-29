Москва, , 16:42 — REGNUM Ливневая канализация в Москве изношена на 70%. Об этом 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

«Обычный дождь в Москве давно стал для чиновников мэрии «аномалией». Именно так они оправдывают свою бездарность. При принятии бюджета города я много раз поднимала вопрос о неисправной ливневой канализации, которая изношена в Москве по официальным данным Росстата на 70%! На 70% нерабочая ливневая канализация нуждается в замене. Но её не ремонтируют, а сверху укатывают асфальтом да собянинской плиткой. Зачем эта плитка на десятки, а в общем, на сотни миллиардов бюджетных (народных) рублей, если придёт, дай Бог, на место мэра нормальный человек, и ему придётся исправлять многочисленные ошибки Собянина. Плитку придётся снимать, чтобы чинить ливневую канализацию», — возмутилась Енгалычева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье Москву ожидает новая волна сильных ливней.