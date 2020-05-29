Тула, , 16:40 — REGNUM Тульская область отменила требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области с 1 июня, сообщили ИА REGNUM 29 мая в управлении пресс-службы правительства региона.

«Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион», — говорится в сообщении.

Также в Тульской области разрешили проведение публичных слушаний и официальных мероприятий при условии, что число участников не превысит 30.

При этом в регионе сохраняется обязательный масочный режим для общественных мест, продлена обязательная самоизоляция для граждан людей старше 65 лет.

Пропускной режим в Тульской области, напомним, ввели в конце апреля 2020 года — в преддверии майских праздников.