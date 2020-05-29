Грозный, , 16:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на рабочем месте в Чечне. Информация о его якобы очередной транспортировке в Москву является ложной. Видео Кадырова с таким заявлением опубликовано на странице в Instagram его помощника и директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.

Чеченский лидер отметил, что он «бодрый и здоровый», находится «дома, не приземлился в Москве», а «работает, служит своему народу, государству и президенту — великому человеку и патриоту Владимиру Путину».

Напомним, ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщил о том, что чеченский лидер транспортирован в Москву с подозрением на коронавирус. В его окружении эту информацию опровергли. Спустя несколько дней после появления этой информации Кадыров появился на публике, проводя заседание оперативного штаба. Он рассказал, что как каждый глава субъекта обязан проходить диспансеризацию.

«Даже если я и посещал ЦКБ, то мое служебное положение меня к этому обязывает. Наряду с другими главами субъектов, как глава региона, я обязан два раза в год проходить диспансеризацию в этой клинике. Эти правила не я придумал», —цитирует Кадырова его пресс-служба.