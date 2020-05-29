Волгоград, , 16:37 — REGNUM 41-летнего мужчину обвиняют в ложном доносе и попытке хищения у страховой компании более семи миллионов рублей в Волгограде. Он инсценировал угон дорогостоящей иномарки и пытался получить страховые выплаты. Расследование уголовного дела завершено, сообщили 29 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Волгоградец приобрёл иномарку в январе 2019 года. Автомобиль он оформил на своего родственника. Затем обвиняемый инсценировал угон машины, которую якобы похитили со стоянки торгового центра в Москве. По факту «угона» было возбуждено уголовное дело, на основании которого злоумышленник хотел взыскать со страховой компании ущерб, оценённый в 7,5 млн рублей. Преступной схеме помешали сотрудники службы безопасности, которые усомнились в обстоятельствах похищения. Следователи доказали, что в действительности машину продали и вывезли за пределы России.

Фигуранту преступления предъявлено обвинение. К уголовному делу прибавили ещё одну статью — при обыске в жилище мужчины были обнаружены и изъяты 126 патронов к автоматическому оружию.