Нижний Новгород, , 16:33 — REGNUM С 1 по 30 июня 2020 года в Нижнем Новгороде планируют реализовать проект «Летний календарь событий», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект направлен на занятость, воспитание, социализацию, общеразвивающие программы и проекты по внеурочной деятельности. Помогать будут в этом студенты-волонтеры Нижегородского государственного педагогического университета.

Каждая школа, участвующая в этой программе, разработает свои онлайн-события. Кроме того, школьники примут участие