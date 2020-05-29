Нижний Новгород, 29 мая 2020, 16:33 — REGNUM С 1 по 30 июня 2020 года в Нижнем Новгороде планируют реализовать проект «Летний календарь событий», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Проект направлен на занятость, воспитание, социализацию, общеразвивающие программы и проекты по внеурочной деятельности. Помогать будут в этом студенты-волонтеры Нижегородского государственного педагогического университета.
Каждая школа, участвующая в этой программе, разработает свои онлайн-события. Кроме того, школьники примут участие
- 1 июня — в городском празднике «Город детства», приуроченном ко Дню защиты детей,
- 2 июня — в Дне здоровья. В этот день для детей пройдет онлайн зарядка,
- 5 июня — в День охраны окружающей среды учащиеся поделятся наработками в экологических проектах,
- 8 июня состоятся онлайн мероприятия ко Дню русского языка,
- 11 июня в онлайн режиме для школьников проведут конкурсы патриотической песни и стихов, квесты по карте России, научат составлять семейные родословные, проведут виртуальные экскурсии по краеведческим музеям российских городов.
- 15 июня пройдут конкурсы на звание «Новое созвездие»,
- 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет Минута молчания, будут показаны фильмы о Великой Отечественной войне и коллажи творческих работ о героях войны, в том числе членах семей учащихся.