Челябинск, , 16:32 — REGNUM В Челябинской области местный 35-летний житель осуждён за убийство двух мужчин. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление произошло возле кладбища «Успенское» 20 марта 2019 года. По данным следствия, люди погибли в результате огнестрельных ранений. Предполагаемый убийца скрылся, но в тот же день явился в полицию с повинной.

Суд назначил ему 12 с половиной лет в колонии строгого режима. Также с него взыскано 1 850 тыс. рублей в виде возмещения морального вреда.