Баку, , 16:32 — REGNUM О продлении до 15 июня особого карантинного режима в Азербайджане сообщили 29 мая в правительстве страны.

При принятии решения учитывались рекомендации ВОЗ и ситуация с числом заболевших и выздоравливающих. При этом вводится масочный режим при посещении общественных мест и при поездках пассажирским транспортом.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4759, летальных исходов 56, число излечившихся — 3022.

Напомним, в Азербайджане с 31 мая началось поэтапное снятие ограничений, введённых из-за коронавируса. Спортсменам разрешат на открытом воздухе проводить соревнования, в стране начнут работу торговые центры.