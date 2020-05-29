Тула, , 16:30 — REGNUM Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня. Соответствующие дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 29 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

При этом принято решение об ослаблении мер безопасного поведения в регионе. В частности, с 1 июня смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м. Также общественные пространства будут открыты для прогулок. В регионе разрешено возобновить тренировки профессиональным спортсменам, откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха. Разрешено заниматься спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе.

Разрешена работа автошкол — они смогут проводить практические занятия по вождению транспортных средств. Учреждения среднего профессионального образования разрешено проводить в очной форме демонстрационные экзамены и подготовку к ним в учреждениях. Также разрешена работа передвижных торговых объектовы по продаже напитков и соляриев.