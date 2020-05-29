Москва, , 16:23 — REGNUM Прошлая неделя в telegram-каналах оказалась весьма насыщенной. Кроме ожидаемого обсуждения всех аспектов эпидемии — от биологических до религиозных, читателей ждали разнообразные курьезы и небылицы: построенная на канализационном люке детская песочница, разрушительный торнадо в Кузбассе, путешествующий портрет Бродского и многое другое.

Центральный федеральный округ

В Москве Покровский монастырь открылся для прихожан, несмотря на официальное закрытие всех храмов. Здесь хранятся мощи одной из наиболее почитаемых сейчас святых — Матроны Московской. Желающие могут, словно и нет никакой эпидемии, зайти в храм, приложиться к мощам, подать записки, набрать освященной воды. Посетителей меньше, чем раньше, но они есть. В самом храме говорят, что соблюдают меры безопасности: у всех проверяют температуру, просят соблюдать дистанцию, а раку с мощами протирают антисептиком после каждого молящегося. «Интересная Москва» пишет, что в храме также работает церковная лавка, водосвятная часовня и трапезная, но выпечку продают только навынос.

«Последний звонок» из-за эпидемии и ограничений провести нигде не удалось. В Калуге калужан попросили поддержать выпускников, в полдень позвонить с балкона в колокольчик и выпустить в небо воздушный шарик. «Калужский мечтатель» грустит над советом и интересуется, где во время режима самоизоляции достать шарики с гелием, чтобы летели вверх, а не валялись под ногами.

В Костромскую область из-за коронавируса попасть все сложнее. Правила въезда решили ужесточить из-за усиления потока въезжающих: на лето сюда возвращаются студенты, родители везут детей к бабушкам-дедушкам. По новым правилам всех въехавших ждут две недели самоизоляции и сдача документов про инфекции и коронавирус. «Хорошо, что коронавирус случился не зимой, а то мы могли бы дойти и до ледяной стены с дозорными в предвыборном порыве любви к малой родине», — шутит «Родина снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге, пишут «Записки декабриста», лишний раз убедились, что человеческая глупость не знает границ. Главной новостью недели в городе стало граффити в честь юбилея Иосифа Бродского, которое закрасили по «доброй» петербургской традиции. Коммунальщики к уничтожению картины оказались непричастны: инициативу проявила завуч местной школы, так как портрет был сделан на прилегающей к школе стене. Общественность отнеслась к истории ожидаемо негативно. У закрашенной стены прочли стихи, сыграли мелодии. Затем портрет «вернули» на стену поверх свежей краски, с помощью проекции, а перед этим устроили ему прогулку по городу, пишет 1703.

Север радуется затиханию эпидемии. «Усы Печорина» пишут, что в Коми массово выздоравливают, новых заражений мало, а соседний НАО и вовсе занял по числу зараженных последнее в стране 85 место.

Приволжский федеральный округ

В условиях всевозможных ограничений появляется много странных инициатив и предложений относительно досуга. В Казани разработали и одобрили туристический маршрут по кладбищу. Он рассчитан на два часа, передает «Татмедиа». В городском комитете по туризму подчеркнули, что этот маршрут — «хорошее времяпрепровождение в период пандемии», потому что развлекательные заведения не работают, а время стоит проводить с пользой.

В соседней Башкирии обнаружили курьезное строительное решение, которое вполне может стать одним из самых примечательных в городе. Здесь ухитрились установить детскую песочницу прямо на канализационный люк. Он слегка присыпан песком. «Найден портал в другое измерение», — иронизирует «Республика Башкортостан».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге решили увековечить конструктивистские памятники на тканевых масках, которые теперь надо носить в целях борьбы с коронавирусом. ItsMyCity сообщает, что коллекцию выпустили под девизом «Конструктивизм вирус победит».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирской области обсуждают видео, на котором сотрудники МЧС подстригают траву канцелярскими ножницами. По словам сотрудников, задачу им поставило начальство. Tayga.info пишет, что в МЧС все опровергают, но начали проверку.

По Кемеровской области пронесся серьезный ураган. Один из наиболее пострадавших населенных пунктов — деревня Константиновка. «Борус» узнал, что на деревню мог обрушиться не ураган, а скрытый в дожде торнадо. В ближайшие дни информация о таком экзотическом для Сибири явлении будет уточняться.

Южный федеральный округ

В Сочи переименовали местную достопримечательность, которая многим резала слух: реку Херота. После многолетних изысканий краеведов и географов удалось обосновать, что река на самом деле должна называться Хоротой — и стоит вернуться к исторически верному названию. Название изменили, уже исправлены дорожные указатели. Как грустно отметил «Туподар Краснодар», один из ярчайших топонимов России ушел в небытие.

В Краснодаре, наоборот, решили расширить список достопримечательностей и установили скульптуру на месте прохождения 45-й параллели. «Памятный знак в форме земного шара посвящен уникальному географическому положению столицы Кубани, он станет еще одной визитной карточкой города», — пишет «Страновед».

Крым отличился странной инициативой. В районе набережной Алушты расставили весьма затрапезные чучела кабана, лисы и барсука. «По задумке местных креативщиков, это должно повысить курортную привлекательность города и привлечь внутреннего искушенного туриста», — удивляется ZORRO из Крыма.

В Волгограде, как и везде, отменили выпускные 29 мая. Они пройдут виртуально, но запрет на продажу алкоголя в этот день оставили в силе. Впрочем, как пишет «Сталингумрак»: «Кто хотел — уже затарился, а кому это не нужно, тот и не заметит запрета».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Лечебном парке Ессентуков запускают «ландшафтное озвучивание». Гуляющие (после снятия ограничений) могут послушать не только птиц, но и инструментальную музыку, которая будет раздаваться в парке из десятков музыкальных колонок. Репертуар — классический, пишет НИА Кавказ. Для тех, кто музыку не любит, предусмотрены музыкальные паузы.

Дальневосточный федеральный округ

В Приморье обсуждают мужчину, который спрятал троих детей в лесу. Вначале думали, что он хотел спасти их от коронавируса, но все оказалось сложнее. «Право руля!» пишет, что мужчина пытался обезопасить детей «от чипирования через вакцину от COVID-19». Делом занялись органы опеки.

«Мачо с Авачи» передает, что в Камчатском крае ситуация с коронавирусом не способствует тому, чтобы снять ограничения, и власти просят жителей посидеть еще хотя бы пару недель дома. «Крайне мала вероятность того, что граждане прислушаются к рекомендации», — пишет автор канала и предполагает, что от такого халатного отношения региону еще долго придется сидеть на карантине.

Остается надеяться, что этот прогноз не сбудется. Узнаем уже скоро: читайте продолжение на следующей неделе.