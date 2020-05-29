Рига, 29 мая 2020, 16:22 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс и командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш приняли участие в церемонии передачи армии новых компьютеризированных систем индивидуальной психологической оценки личности. Об этом пишет 29 мая официальный портал минобороны Латвии Sargs.lv.
По данным журналистов, в разработке систем психологической оценки личности военнослужащих и кандидатов для НВС приняли участие сотрудники Рижского университета Страдыня и Рижского технического университета.
Другие подробности пока не приводятся.