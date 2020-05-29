Оренбург, , 16:22 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 мая, выявлено 47 носителей SARS-CoV-2, из них пятеро выявлены активно — на въезде в регион, сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Татьяна Савинова.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано в общей сложности 1 994 случая заражения коронавирусом, в том числе предварительно-положительных и подтверждённых референс-центром.

За сутки из больниц выписали 57 пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. В апреле и за истекший период мая от болезни оправились 1 196 пациентов.

Из пациентов, которые продолжают получать лечение, 20 человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 72 пациента. Еще 155 оренбуржцев — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

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