Москва, , 16:20 — REGNUM Ситуация, складывающаяся вокруг пандемии коронавируса и связанного с ним ухудшения экономического благосостояния, не может не оказывать негативного влияния на психическое здоровье граждан, уверен психолог Михаил Козлов. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя продолжающийся уже более двух месяцев режим самоизоляции.

По его словам, резкие социальные и экономические перемены часто сопровождаются усилением суицидального, агрессивного и рискованного поведения, ослаблением интеллектуального и волевого контроля над эмоциями. Наиболее уязвимы в этом отношении молодые социально активные люди, подростки и как ни странно, люди пожилого возраста.

«Стоит обращать внимание на высказывания, выражающие ощущение отчаяния, безнадежности и бессилия. Ощущение «снежного кома» часто приводит к избегающим реакциям, панике», — подчеркнул Козлов.

Часто суицидальные планы вынашиваются долго, в тайне и в этом случае открытое обсуждение проблемы оказаться спасительным, отмечает психолог. «Одиночество и дефицит социальной поддержки, слабая включенность в общественную жизнь, тонкость связей с другими людьми — еще один важный фактор, требующий внимания. Во время кризиса наша психика испытывается на прочность и в то же время гибкость и эластичность, способность адаптироваться к новым условиям. Никому этот процесс не даётся легко, совершенно комфортно и безболезненно. Но чтобы дать себе достаточно времени для приспособления к новым обстоятельствам, важно не принимать опрометчивых и бесповоротных решений, навсегда закрывающих возможность что-либо изменить», — заявил эксперт.

Он призывает быть внимательнее к близким: «Если вы знаете о том, что у кого-то из ваших близких сложилась по-настоящему сложная жизненная ситуация, их психическое состояние характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тоской или ощущением отчаяния и безнадежности, вы знаете о дефиците поддержки и слабой включенности в жизнь семьи или сообщества — постарайтесь уделить им как можно больше внимания, зачастую это именно то, что может спасти жизнь».

По его словам, вспомнить о тех, кому сейчас приходится тяжело, чей дух находится не на высоте и оказать им психологическую поддержку — большой шаг, способный сохранить чью-то жизнь.