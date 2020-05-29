Пятигорск, Ставропольский край, , 16:38 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбудили в Пятигорске против бывшего начальника управления имущественных отношений администрации муниципалитета Андрея Гребенюкова. Из-за его бездействия в городе появились мусорные свалки и объекты-самострои, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, Гребенюков, будучи начальником указанного управления, не осуществлял контроль за нецелевым использованием муниципальных земель. Так, в 2019 году на территории Пятигорска было выявлено несколько несанкционированных свалок твердых коммунальных и строительных отходов, которые долгое время не ликвидировались. В результате окружающей среде был причинен экологический вред на сумму свыше 36 млн рублей.

Также установлено, что экс-чиновник бездействовал при незаконном размещении кафе и самовольном строительстве ряда объектов на муниципальных землях города-курорта. Расследование уголовного дела продолжается.