Москва, , 16:16 — REGNUM Новое снятие введённых из-за пандемии ограничений может произойти в Москве с середины июня, заявила 29 мая заместитель главы российской столицы Анастасия Ракова, передаёт «Россия-24».

Комментируя эпидемиологическую ситуацию, чиновник отметила, что московские власти, прежде чем решиться на очередные послабления карантинных мер, всё «очень тщательно взвешивают».

Главное, отметила она, сейчас не позволить вирусу снова наращивать активность, а затем добавила:

«Поэтому мы просим ещё немножечко набраться терпения, посмотреть, как будет действовать этот режим в течение двух недель, и если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать дальнейшие меры по ослаблению режима».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичам и гостям столицы с 1 июня разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Однако обязательно ношение маски.

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