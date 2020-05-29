Москва, 29 мая 2020, 16:16 — REGNUM Новое снятие введённых из-за пандемии ограничений может произойти в Москве с середины июня, заявила 29 мая заместитель главы российской столицы Анастасия Ракова, передаёт «Россия-24».
Комментируя эпидемиологическую ситуацию, чиновник отметила, что московские власти, прежде чем решиться на очередные послабления карантинных мер, всё «очень тщательно взвешивают».
Главное, отметила она, сейчас не позволить вирусу снова наращивать активность, а затем добавила:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичам и гостям столицы с 1 июня разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Однако обязательно ношение маски.
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