Белгород, , 16:17 — REGNUM Послабления правил самоизоляции для прибывающих в Белгородскую область из Москвы и Московской области вводятся с 29 мая. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Евгений Савченко.

Согласно новому постановлению, прибывающие из столичного региона могут обойтись без двухнедельного карантина в трёх случаях: если у них на руках есть документы, подтверждающие нахождение в обсерваторе непосредственно перед прибытием в Белгородскую область, есть справка о перенесённом заболевании или есть подтверждение отрицательного результата на коронавирус, полученное не ранее чем за два дня до прибытия в регион.

«Безусловно, у всех приезжающих не должно быть внешних признаков заболевания. Одновременно на работодателей возлагается обязанность по контролю за наличием у работников указанных документов», — подчеркнул глава региона.

В Белгородской области на 29 мая выявлено 2140 носителей карантина, выздоровели 752 человека.