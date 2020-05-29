Оренбург, , 16:14 — REGNUM В Оренбургской области в трех селах Красногвардейского района — Верхнеильясово, Среднеильясово и Нижнеильясово — объявили карантин по коронавирусу, сообщила 29 мая во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Татьяна Савинова.

В селах проживает немного человек, среди них выявлено 12 носителей SARS-CoV-2. Источником распространения стал приезжий из другого региона.

«К сожалению, население не слышит нас, 16 мая был праздник. На котором было 25 человек. Сейчас все три села мы вынуждены посадить на карантин», — сказала глава ведомства.