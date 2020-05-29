Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM В Ростовской области лечение пациентов с подтверждённым коронавирусом на дому обходится дороже, чем ОРВИ или гриппа. Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 мая сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По её словам, лечение пациентов с SARS-CoV-2 в домашних условиях оценивается в 25 тыс. 656 рублей для взрослых и 22 тыс. 138 рублей для детей. При этом стоимость ОРВИ обходятся в 7,9 тыс рублей для взрослых и почти 11,3 тыс. рублей для детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах максимально оценивается в 250 тыс. рублей (при условии использования аппаратов ИВЛ). Стоимость зависит от состояния заболевшего.

Напомним, что, по данным на утро 29 мая, в Ростовской области госпитализировано 489 пациентов, у которых подтверждён коронавирус. В настоящее время донские госпитали загружены более чем на 18%.

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