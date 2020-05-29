Париж, , 16:03 — REGNUM Галерея Лафайет в Париже откроется для посетителей в субботу, 30 мая 2020 года, после того, как парижский универмаг был почти три месяца закрыт из-за эпидемии COVID-19, Le Figaro.

Решение об открытии галереи было принято в пятницу, 29 мая 2020 года, указом префектуры полиции Парижа. Изначально Галерея Лафайет должна была открыться лишь 10 июля.

В префектуре полиции объяснили, что решение принято ввиду «благоприятного развития эпидемиологической ситуации в Париже и в парижской агломерации».

Ожидается, что количество клиентов в универмаге будет ограничено, защитная маска будет обязательна для клиентов и сотрудников универмага.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об открытии театров и кинотеатров в рамках второй фазы снятия карантинных мер.

Подробнее в материале: Во Франции откроют театры и кинотеатры

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