Оренбург, , 16:02 — REGNUM В Оренбургской области с 1 июня возобновится плановая вакцинация детей. Об это 29 мая во время прямого эфира в Instagram заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

«Мы приняли решение с понедельника возобновить плановую вакцинацию для детей. С определёнными мерами, конечно же, предосторожности, исключительно с предварительной записью», — сказала глава минздрава региона.

Добавим, что ранее (с введением режима ответственного поведения) из-за неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу вакцинацию детей в медучреджениях приостановили, за исключением роддомов.