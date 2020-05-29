Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM Информация о нарушении прав сотрудников в сети алкомаркетов «Красное и белое» является недостоверно. Об этом заявили в пресс-службе компании корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила в интервью радио «Эхо Москвы», что проверяющие не досчитались 200 человек, которые якобы работали на складе. Мерзлякову удивили и условия трудовых договоров: по её словам, при нарушении ряда пунктов, работнику приходится выплатить всю зарплату в счёт нанесённого ущерба.

В компании заявляют, что слова Мерзляковой «не соответствуют действительности и содержат недостоверную информацию».

«Все отношения с сотрудниками компании «Красное & Белое», являющимися только гражданами РФ, полностью регламентируются Трудовым Кодексом РФ. С каждым сотрудником с первого дня заключается трудовой договор, в котором прописываются регламенты работы, размер заработной платы, больничных, отпускных и т.п. Все выплаты на 100% производятся только на карты сотрудников. Более того, мы выплачиваем зарплату не два раза в месяц, а три. Государственная инспекция труда и Управление Федеральной Миграционной Службы по Свердловской области проводили проверки и не выявили нарушений со стороны нашей компании. Сама г-жа Мерзлякова за комментарием к нам не обращалась», — сообщили в пресс-службе организации.

Также в компании потребовали от ИА REGNUM удалить ранее вышедший материал «Свердловский омбудсмен сказала о нарушении прав рабочих в «Красном и белом»», либо внести соответствующие изменения в текст, опубликовав опровержение. В связи с этим ИА REGNUM отмечает, что Мерзлякова является официальным лицом, а опровергать либо корректировать высказывание официального лица средства массовой информации не вправе.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту вспышки новой коронавирусной инфекции на складе «Красного и белого» заведено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

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