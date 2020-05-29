Уфа, , 16:03 — REGNUM Более 500 тестов на коронавирус исследовано в лаборатории на базе медико-санитарной части № 2 ФСИН РФ. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба УФСИН по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в этой иммунологической лаборатории тестируют обвиняемых, подозреваемых, осужденных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы Башкирии.

Отмечается, что тестирование людей на эту инфекцию проводится при первых симптомах ОРВИ. На текущий момент в лаборатории уже исследовано более 500 тестов на коронавирус.

Сообщается, что с 29 мая лаборатория начала проводить анализы на определения антител к этой инфекции. Иммунитет к вирусу уже подтвержден у 45 медицинских работников, которые работают в учреждениях Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Никакой логики – о снятии ограничений в Москве